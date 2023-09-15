أماكن معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف 2023 وأسعار الأدوات المدرسية

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، بدأ طلاب المدارس وأولياء أمورهم في البحث عن أماكن معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف 2023 وأسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية، لشرائها، خاصة أنها تقدم تلك المنتجات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض والمنافذ.

أماكن معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف 2023

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، افتتح معرض «أهلاً مدارس» بميدان المديرية القديم، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية بالتعاون مع بعض سلاسل المكتبات الشهيرة ومصانع وشركات القطاع الخاص، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، لتوفير تلك المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

أسعار السلع في معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف 2023

وتنوعت أسعار وأماكن معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف 2023، حيث يوجد معرض خلف الصالون الأخضر بميدان المديرية القديمة، وآخر بجوار سور محكمة بني سويف القديمة، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسعار الأقلام الجاف والرصاص تبدأ من جنيه وحتى 10 جنيهات.

- أسعار الكراسات تبدأ من 1.5 جنيه للواحدة، وحتى 5 جنيهات.

– الكشكول 45 ورقة بـ6 جنيهات وحتى 10 جنيهات.

- علبة الألوان 6 ألوان تتراوح بين 5 و7 جنيهات.

- المساطر تبدأ من جنيه حتى 7.5 جنيه حسب النوع.

- الأستيكة تبدأ من جنيه حتى 3 جنيهات حسب حجمها.

- البرايات تبدأ من جنيه حتى 3 جنيهات.

- الدباسات وفقًا للنوع والحجم وتبدأ من 15 حتى 35 جنيهًا.

- الأدوات الهندسة تبدأ من 15 جنيهًا حتى 17 جنيهًا.

- الجلاد يبدأ من جنيه للواحد ويصل حتى 3 جنيهات حسب النوع.

معرض أهلا مدارس في محافظة بني سويف

وتتيح معارض أهلا مدارس في محافظة بني سويف خصومات تتراوح ما بين 10 إلى 15%، ومن 15 إلى 40% للأدوات الجلدية والأحذية، وللزي المدرسي والكتب الخارجية بخصومات تصل إلى 20%، بالتعاون مع بعض المكتبات وشركات القطاع الخاص.