«أنت الحياة» تصل إلى محافظة بني سويف.. توعوية بالتخطيط الإنجابي

انطلقت فعاليات مبادرة «أنت الحياة» التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة بني سويف، والتي عقدت في مركز ببا بقرية طنسا بني مالو، بمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات؛ لرفع وعى الأهالي بعدد من القضايا المهمة التي تمس حياتهم.

وتناقش الفعاليات موضوعات توعوية حول مشورة ما قبل الزواج والتخطيط الإنجابي والتثقيف الصحي للحمل والولادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة دينياً حول التربية الإيجابية والتغذية والرضاعة والدمج والإعاقة وأسباب الادخار، وكيفية وضع الخطة وكيفية إدارة الأموال وعمل المشاريع وإدارة المخاطر والتثقيف الرقمي.

فعاليات مبادرة «أنت الحياة»

يذكر أن فعاليات وأنشطة الحملة تستمر لمدة 5 أيام من 10 وحتى 14 سبتمبر الجاري وتتضمن تنظيم برامج توعوية حول الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والادخار والإقراض الرقمي والشمول المالي، ومشاركة مركز تنمية مهارات المرأة بجانب مشروعات الحرف اليدوية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»

وتعد مبادرة «أنت الحياة» واحدة من أبرز وأهم مبادرات مؤسسة «حياة كريمة»، إذ جاءت امتدادا للدور التنموي الذي تقوم به المؤسسة في المحافظات والقرى التابعة لها، وتمكنت «أنت الحياة» على مدار عام من تحقيق العديد من الإنجازات في سبيل الارتقاء بالمواطن المصري وتحسين سبل حياته، وهو ما أوضحته «حياة كريمة».