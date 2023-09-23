«رياضة السويس»: مسابقات ترفيهية وورش عمل لدعم الفتيات في «الجناين والمثلث»

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، مسابقات ترفيهية وورش عمل فنية، في مركزي شباب الجناين والمثلث، للرواد من الشباب والأطفال.

مسابقة للألعاب الترفيهية بـ«الجناين»

قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن المديرية تعمل دائما على إقامة فعاليات مستمرة بمراكز الشباب، لمساعدة الشباب والأطفال على شغل أوقات فراغهم في الألعاب الرياضية والتعلم والتثقيف في إطار خطط شهرية يتم تنفيذها بمتابعة المديرية.

وأوضح «الشيمي» أن إدارة شباب الجناين، نفذت مسابقة في الألعاب الترفيهية وذلك ضمن خطة النشاط المحلية للإدارة عن شهر سبتمبر.

ورشة عمل حرفية عن الريزون بـ«المثلث»

أضاف «الشيمي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مركز شباب المثلث شهد ختام ورشة العمل الحرفية عن الريزون، والتي أقيمت تحت شعار «حرفتك مهنتك» ضمن دعم أندية الفتاة بمركز شباب المثلث التابع لإدارة الأربعين.