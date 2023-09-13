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«رياضة السويس» تطلق برنامج تصدوا معنا لمواجهة الشائعات

كتب:

حمدي عبدالله
03:28 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إدارة البرلمان والتعليم المدني، ورش عمل تحت شعار «تصدوا معنا» من فعاليات تدريب البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي بمحافظة السويس، وتدريب دفعة جديدة على البرنامج.

تعريف الشائعة وخطورتها علي المجتمع

وشهد اليوم الأول للبرنامج الذي أقيم بمقر جمعية المنظومة البحرية، تعريف الأمن القومي ومجالاته وأهدافه وأهميته، والإشارة إلى حروب الجيل الرابع والتعريف بالشائعات ومدى خطورتها وكيفية مواجهتها.

تصدوا معنا يقام في مختلف المنشآت الرياضية للتوعية

ومن جانبه، قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، في تصريح خاص، إن تنظيم البرامج القومية التثقيفية والتوعوية يعد أسلوبا مهما جدا لتثقيف الشباب من الجنسين والأطفال بالمعلومات الصحيحة وتحذيرهم من استمداد معلوماتهم من مصادر غير معلومة، لافتا إلى أن البرنامج القومي «تصدوا معنا» يقام في مختلف المنشآت الرياضية بهدف التوعية ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

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