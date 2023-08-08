«رياضة» السويس تطلق فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القومي «ريحانة»

أجرت الإدارة المركزية لتنمية النشء، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس، فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القومي القيادي للتوعية وصقل مهارات الفتيات تحت شعار «ريحانة»، بمشاركه 60 فتاة من المرحلة السنيه من 10 إلى 18 عاما.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، إن البرنامج القومي القيادي للتوعية وصقل مهارات، يهدف لصقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهم من التعبير عن أنفسهن، وتفعيل دورهن في المجتمع، فضلاً عن التعرف على أمثل الآليات للتغلب على أي صعوبات تواجهن في مختلف نواحي الحياة.

وتابع وكيل الرياضة بالسويس، بأن الفعاليات التي أقيمت بمركز شباب فيصل، قد تضمنت تعريف الفتيات بمبادرة «ريحانة» وسبب تسميتها بذلك، وشرح الأهداف التي تسعى المبادرة لتحقيقها، وكذا مهارات التواصل واهميتها في الحياة.

وأوضح أن «ريحانة» برنامج يناقش عددا من المحاور الهامة المتمثلة في فن الإتيكيت والحقوق القانونية للفتاه والتغذية السليمة وتعزيز دور الفتيات في بناء المجتمع من خلال القيادات النسائية والرياضة ورياده الأعمال والمشاركة في الحياة السياسية.

كما تضمنت المحاور عددا آخر من الموضوعات الهامة، مثل كيفية احترام الرأي والرأي الآخر وزياده وعي الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وقانون حماية المرأة.

ندوة تثقيفية بفعاليات ريحانة

تضمنت الفعاليات ندوة تثقيفية لتعريف البنات المشاركات، بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأجرت التدريب سارة جورج، مشرفة وحدة ريحانة بالسويس.

والفعاليات تتم تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.