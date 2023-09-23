موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات.. إعداد الجداول الخاصة بالمراحل التعليمية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات، ويتم عمل استعدادات مُكثفة من حيث أعمال الصيانة الشاملة لكل المباني الخاصة بالكليات والمباني الإدارية، فضلًا عن إعداد الجداول الخاصة بالمراحل الدراسية المختلفة، بما يتوافق مع خطة للوزارة للتمكن من الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات، والخريطة الزمنية الخاصة بالعام الجامعي الجديد، إذ ستبدأ الدراسة في 30 من شهر سبتمبر الجاري على أن تنتهي في يونيو من العام القادم 2024، وذلك بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وفقًا لطبيعة الدراسة في كل كلية من الكليات.

بداية الدراسة

وسيبدأ موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات، من يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة في الفصل الأول لمدة 14 أسبوعًا وتنتهي في 4 يناير 2024 وبعدها تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير 2024.

أما بالنسبة لـ موعد بداية الدراسة 2024 في الجامعات، سيبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير وتستمر لمدة 16 أسبوعًا وتنتهي يوم 30 مايو 2024.