الغرفة التجارية بالإسماعيلية: انخفاض أسعار البصل خلال أيام

قال أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، إن استقرار أسعار البصل في الأسواق يتطلب وقف التصدير، لتوفير كميات جديدة إلى السوق المحلي.

وأشاد الشافعي، في بيان صحفي صادر اليوم، بقرار الحكومة بوقف التصدير، وهو ما سيؤدي إلى توفير البصل في السوق المحلية، مشيرا إلى انخفاض الأسعار بالتزامن مع زيادة المعروض من المنتج في السوق.

مراقبة أسعار السلع

وأكد «الشافعي» أن الغرفة تعمل بشكل مستمر لمراقبة الأسعار في أسواق الجملة وأسواق التجزئة المختلفة، لرصد أي تحرك في الأسعار ومتابعته حال زيادته عن الحد المسموح به.

وأضاف أن معارض الغرفة التجارية تنتشر في عدد من شوارع الإسماعيلية لتوفير المنتجات للمواطنين من أبناء محافظة الإسماعيلية، بأسعار مخفضة عن أسعار المحال أو الأسواق الأخرى بنسب تصل إلى 20% تقريبا.

انخفاض الأسعار خلال أيام

وقال جلال أبو الطاهر، نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية، إن انخفاض أسعار البصل سيظهر في الأسواق خلال أيام قليلة، بعد صدور قرار منع تصديره لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن البصل المصري سلعة مطلوبة للتصدير، ويتم تصدير كميات كبيرة منه، وهو ما أثر حاليا على المعروض المحلي.

وأضاف «أبو الطاهر» أن القرار سيحدث موازنة بين الاحتياج المحلي والتصدير، متوقعا أن يستشعر المواطن الانفراجة الحقيقية بعد صدور القرار، خلال أيام، بعد أن يقوم التجار الذين خزنوا للبصل بعرضه في الأسواق نتيجة قرار وقف التصدير.