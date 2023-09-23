أسعار الخضراوات اليوم السبت 23-9-2023 في سوق العبور.. تراجع البصل

شهدت أسعار الخضراوات اليوم السبت 23-9-2023 في سوق العبور استقرار ملحوظا، حيث تراجعت أسعار البصل اليوم مقارنة بالأيام الماضية، فيما يشهد السوق إقبالا كبيراً من جانب التجار والمواطنين لشراء احتياجاتهم.

أسعار الخضروات اليوم في مصر

واستقرت أسعار الخضراوات اليوم السبت 23-9-2023 في مصر بسوق العبور، حيث تتوفر جميع الأصناف، بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، وإن اختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم استقرارا ملحوظا بسوق العبور، حيث يتراوح سعر الطماطم بين 6 إلى 11 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الكوسة بين 6 إلى 9 جنيهات، والبطاطس بين 7.5 إلى 12.5 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 إلى 20 جنيها، وسعر كيلو الجزر بين 10 إلى 18 جنيها، وسعر كيلو الخيارالبلدي بين 5 إلى 6 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان البلدي والأبيض بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي بين 2.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو.

أسعار الفاصوليا اليوم

ويتراوح سعر الفاصوليا بين 21 الي 27 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل الحامي ما بين 6 إلى 11 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر البامية بين 27 إلى 35 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر القلقاس بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطا بين 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو.