انطلاق المعرض الختامي لأنشطة الاقتصاد المنزلي بمطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، انطلاق المعرض الختامي للأنشطة التربوية الصيفية للاقتصاد المنزلي، والذي أقيم بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية، وهدى إبراهيم، مدير عام الشئون التنفيذية، وجرى تنظيم المعرض تحت إشراف منال عصفور، موجه عام الاقتصاد المنزلي، وموجهات المادة وبمشاركة المعلمات من كافة الإدارات التعليمية.

مشغولات يدوية ومعروضات منزلية

وتابع وكيل تعليم مطروح، خلال جولته بالمعرض، الأعمال المتنوعة والتي ضمت عديد من المشغولات اليدوية والمعروضات المنزلية والمنتجات التي أعدتها الطالبات المشتركات في النشاط الصيفي تحت إشراف المعلمات والموجهات.

تكريم موجهات مادة الاقتصاد المنزلي

وكرم وكيل تعليم مطروح، الموجه العام وموجهات ومعلمات المادة وبعض معلمي المدارس، تقديرا للجهود المبذولة والعطاءات الزاخرة والتي كللت بتنظيم معرض صيفي متميز للاقتصاد المنزلي، مطالبا بضرورة مواصلة العمل والأداء الفعال من أجل استمرار التفوق والتميز مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

تفعيل التدريب العملي

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالعمل المخلص والأداء المتميز لتوجيه عام الاقتصاد المنزلي وتفعيل موجهات ومعلمات المادة للتدريب العملي خلال إجازة الصيف للفروع المختلفة في سبيل المساهمة الفعالة في تعليم بناتنا الطالبات لمهنة حياتية مفيدة لهن مستقبلاً.