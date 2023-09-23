«هيئة الدواء»: لا علاقة بين الشعر المبلل والإصابة بنزلات البرد

نفت هيئة الدواء المصرية المعلومة الخاطئة التي انتشرت مؤخرا والمتعلقة بأن الخروج بشعر مبلل يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد.

وقالت هيئة الدواء، في بيان مقتضب لها، «لاعلاقة لشعرك بإصابتك بالبرد، فإذا كان لديك بالفعل فيروس في جسمك ستصاب بالبرد سواء كان شعرك مبتلاً أو جافاً».​

انتهاء ورشة عمل حول القرارات المنظمة

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء ورشة عمل حول القرارات المنظمة للرقابة على مستحضرات التجميل، وذلك بهدف زيادة التوعية بالقرارات الوزارية والأدلة التنظيمة الخاصة بالرقابة على مستحضرات التجميل.

وجاءت الورشة التدريبية، التي حضرها ممثلي مصانع وشركات مستحضرات التجميل المحلية والمستوردة، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى شامل.

أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء

يذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب، والذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030، والارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية فى قطاع الدواء، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى، ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.