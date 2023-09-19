هيئة الدواء المصرية: الفيتامينات آمنة تمامًا إذا استخدمت بشكل صحيح

أكدت هيئة الدواء المصرية أن تناول الفيتامينات والمعادن آمن تمامًا، ولا تسبب آثارًا جانبية، مشيرة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن «​هذه الشائعة خاطئة، ولا أساس لها من الصحة».

وأضافت «الفيتامينات والمعادن آمنة إذا استخدمت بشكل صحيح، وتحت إشراف مختص، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية، وتفاعلات مع الأدوية الأخرى، إذا استخدمت بشكل خاطئ».

اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي بشأن استخدام الأدوية

​​وشددت الهيئة على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي عند استخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما اوصت باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، لأنه الخبير الأول بالطرق الآمنة للتعامل مع المستحضرات الدوائية.

ختام فعاليات ورش عمل الموافقات الاستيرادية

وأعلنت هيئة الدواء اختتام فعاليات ورش عمل حول الموافقات الاستيرادية والإفراج الطبي الجمركي، تحت عنوان «القواعد والإجراءات المنظمة لإصدار الموافقات الاستيرادية، وخطاب الإفراج الطبي الجمركي عن المستحضرات الطبية وخامتها، ومستلزمات التعبئة والتغليف»، موضحة أن الورشة استهدفت ممثلي مختلف شركات الأدوية ومستوردي الخامات الدوائية.