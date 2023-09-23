جامعة أسوان تفتتح مركز الطاقة الفوتوفولتية بتكلفة 16 مليون جنيه

افتتحت جامعة أسوان المركز المتميز للطاقة الفوتوفولتية في كلية الهندسة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمود عثمان، ومحمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والمتخصصين في مجال الطاقة النظيفة.

أعرب الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، عن أهمية الجهود المبذولة في مجال توفير الطاقة المتجددة وغير المتجددة في ضوء الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعاون بين جامعة أسوان ومؤسسات مجال الطاقة

وأكد «عثمان» أن الجامعة تعمل على التعاون الفعال مع المؤسسات والشركات المختصة في إنتاج الطاقة النظيفة لدعم هذه المشروعات وتعزيز الشبكة القومية بأكثر من 2000 ميجاوات من الطاقة، بالإضافة إلى توفير الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة.

وأضاف أن مركز بحوث تطبيقات إلكترونيات الطاقة في أسوان يُعد من أهم مراكز التميز العلمي في مجال الطاقة الضوئية، وأن الجامعة تسعى دائمًا إلى تطوير منظومة البحث العلمي عن طريق توفير معامل ومراكز بحثية عالية الجودة عالمياً.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن المركز المتميز للطاقة الفوتوفولتية يقدم جميع أعمال الاختبارات الفنية لمحطات الطاقة الفوتوفولتية والاستشارات الفنية اللازمة لها من خلال استشارات أكاديمية.

المركز بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا

وأنشئ المركز المتميز بتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بتكلفة 16 مليون جنيه، وهو يعد المعمل المتميز الأول في جمهورية مصر العربية في تقديم الخدمات البحثية والعلمية لمستخدمي الطاقة الشمسية، خاصة في مناطق بنبان وفارس بأسوان.

ويضم المركز معملًا يتكون من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والمهندسين المتخصصين في مجال الطاقة في جامعة أسوان لتحتضن العديد من الفئات المتخصصة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.