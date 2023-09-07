تعرف على مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان

ينتظر الطلاب المستجدين، مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان بعدد من الكليات، بعد الموافقة على جدول توقيع الكشف الطبي للطلاب، الراغبين في الالتحاق بالكليات المختلفة بالعام الدراسي 2023-2024.

وأعلن مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور لؤي سعد الدين عن مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان داخل 10 كليات بالمحافظة.

مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان

ووفقًا لهذا الجدول، تم تحديد مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان للطلاب المستجدين، حيث ستبدأ هذه العملية يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 وتستمر حتى يوم الأحد 1 أكتوبر.

جدول مواعيد الكشف الطبي في جامعة أسوان

- كلية الطب: السبت 9 سبتمبر في أسوان الجديدة.

- كلية الهندسة: الأحد 10 سبتمبر في أبو الريش.

- كلية هندسة الطاقة: الاثنين 11 سبتمبر في مقر الكلية.

- كلية الطب البيطري: الثلاثاء 12 سبتمبر في صحاري.

- كلية التمريض: الأربعاء 13 سبتمبر في صحاري.

- كلية العلوم: الخميس 14 سبتمبر في صحاري.

- كلية التربية: السبت 16 سبتمبر في كلية التربية.

- كلية التربية: الأحد 17 سبتمبر في كلية التربية.

- كلية التربية النوعية: الاثنين 18 سبتمبر في كلية التربية.

- كلية الألسن: الثلاثاء 19 سبتمبر في أسوان الجديدة.

- كلية الآداب: الأربعاء 20 سبتمبر في أسوان الجديدة.