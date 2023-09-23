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وكالة «إيكوفين»: مصر بين الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية للشركات الصينية

كتب:

محمد علي حسن
01:23 م | السبت 23 سبتمبر 2023
التعاون بين الصين وأفريقيا

التعاون بين الصين وأفريقيا

ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم السبت، أنَّ نحو 12 دولة أفريقية، بما في ذلك مصر وجنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا تعد من بين أكثر من 80 وجهة استثمارية جذابة للشركات الصينية خلال العقد المقبل.

التقرير اعتمد على 200 مؤشر 

ونقلا عن تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية بالوكالة، أشارت «إيكوفين» إلى أنَّ معظم الدول الأفريقية المدرجة في قائمة أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين الصينيين تحقق أفضل أداء لها في فئة «إمكانات السوق»، بالنظر إلى حجمها الكبير للسكان ولـ تحديد الدول التي ستحظى بتفضيل المستثمرين الصينيين خلال السنوات العشر المقبلة (2024-2033)، اعتمد التقرير على 200 مؤشر تتوزع على ركيزتين أساسيتين وهما الفرص والمخاطر.

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