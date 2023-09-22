إشادات من نجوم الفن بيوسف شاهين في ندوة مئويته بمهرجان الغردقة: حالة خاصة

نظمت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، التي انطلقت، مساء أمس الخميس، ندوة الاحتفاء بمئوية المخرج الراحل يوسف شاهين.

حضر الندوة مجموعة من نجوم منهم الفنان حسين فهمي وإلهام شاهين وسولاف فواخرجي، كما حضرها مجموعة من نجوم مدرسة شاهين السينمائية في مقدمتهم محمود حميدة وصفية العمري وهاني سلامة وأحمد وفيق، إضافة الى المنتج جابي خوري.

بدأت الندوة التي أدارها الناقد الفني خالد محمود، بحديث للمنتج جابي خوري، قال فيه، إن يوسف شاهين كان حريصا على أن يجدد أفكاره بالإضافة، وذلك من خلال جلوسه المستمر مع الشباب و الانصات الجيد بهم.

يوسف شاهين المعلم

وقال الفنان محمود حميدة، إن يوسف شاهين كان المعلم الذي يعلم ويتعلم في ذات الوقت، لتصبح دائما المنفعة متبادلة.

وأشار محمود حميدة إلى اختلافه مع طريقة عمل شاهين في بداية التعاون بينهما، وأسلوب شاهين في توجيه الممثل، حيث كان يحمس الممثل للحظة إنسانية عن طريق التوجيه الدرامي ولكنه استبعد هذه النظرية من مدرسته لاحقا.

وأضاف حميدة، أنه طور من مدرسته لتصبح مؤسسة بشكل أشمل وأعمق، وهو مخرج التفاصيل، مشيرا إلى أنه في جميع أعماله، كان يعمل قبل جميع المشاركين في افلامه، مشيرا إلى أن عين يوسف كانت لا حدود لرؤيتها، كانت شاملة وكادره واضح في جميع تفاصيله وكان بعيدا عن العشوائية وهو ما جعله علامة مميزة.

أهمية الكادْر في أفلام يوسف شاهين

وأضاف الفنان أحمد وفيق، أن كل شيء في الكادر كان يحظى باهتمام عين يوسف شاهين.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن يوسف شاهين كان يجيد تسويق السينما المصرية بشكل عالمي، وهو رمز من رموز صناعة السينما المصرية التي تخطت حدود العالمية بسبب تميزه.

وعلقت الفنانة سولاف فواخرجي، قائلة: كل انسان هو حالة خاصة ويوسف شاهين هو حالة استثنائية صاحب فكر وتفاصيل لن تتكرر.

ودعى الحضور إلي توجيه الشباب لإعادة قراءة أفلام يوسف شاهين، بما يتيح لهم مساحات لتكوين فكرة وخطوط عريضة عن مخرج مصري عالمي لم يحظي غيره بمكانته في صناعة السينما، مؤكدين أن رؤيته الواسعة شملت كثير من الأفكار والتنوع.