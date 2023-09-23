جامعة جنوب الوادي الأهلية تعلن الفئات المستحقة للمنح الدراسية

عقد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا مع مديري البرامج بجامعة جنوب الوادي الأهلية، لمناقشة قواعد وضوابط المنح الدراسية لطلاب الجامعة الأهلية ببرامجها المختلفة والمخصصة للطلاب المتفوقين دراسيا وأبناء الشهداء، وكذلك أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة جنوب الوادي.

المنح الدراسية في جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023-2024

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، اليوم، تشمل المنح الأشقاء في البرامج المختلفة والطلاب المتميزين رياضيا.

برامج جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023

وكانت جامعة جنوب الوادي الأهلية 2023 قبلت طلابًا في 6 برامج تعليمية هي الطب والصيدلة والهندسة والحاسبات والمعلومات والتمريض والعلاج الطبيعي، وأعلنت الانتهاء من عمليات التنسيق بعد اكتمال الإعداد.

وبدأ طلاب جامعة جنوب الوادي الأهلية، منذ الخميس الماضي، عمليات الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2023-2024 في كلية الطب البشري في الجامعة بحسب جداول معينة.