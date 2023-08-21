موعد وخطوات التقديم في الدراسات العليا بكلية علوم جامعة جنوب الوادي

حددت كلية العلوم جامعة جنوب الوادي، موعد التسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعي 2023-2024، على أن يبدأ اعتبارًا من السبت الموافق 2 سبتمبر 2023 وحتى الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023م.

خطوات التسجيل في الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادي

وحددت كلية علوم جامعة جنوب الوادي، خطوات التسجيل للدراسات العليا لعام 2023-2024 من خلال التالي:

- الدخول على موقع جامعة جنوب الوادي.

- ثم الدخول على طلاب وخريجون و التقدم للدراسات العليا من خلال الرابط هنــا.

- كتابة البيانات الأساسية – المؤهلات – وسائل الاتصال – حالة الطالب – طباعة الاقرار – طباعة التقرير تحميل صورة شخصية علي الموقع لاستخراج الكارنيه.

- إرفاق المستندات المطلوبة مع الإقرار والتقرير وتقديمها لإدارة الدراسات العليا بكلية العلوم.

وفى حالة قبول الطالب من قبل القسم المختص يجب تسديد الرسوم الدراسية المقررة قبل لجنة الدراسات العليا) بالفيزا في خزينة الكلية وتقديم ايصال سداد الرسوم الإدارة الدراسات العليا.

- لا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد تسليم ملفه ومراجعته وسداد المصروفات في المواعيد المحددة.

المستندات المطلوبة

- الإقرار والتقرير في ملف يتم طباعتهما من الموقع وتوقيعهما.

- صورة طبق الأصل من شهادة التخرج.

- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، صورة طبق الأصل من البطاقة (الرقم القومي) وتكون سارية .

- بيان تقديرات الأربع سنوات لطلاب (تمهيدي الماجستير).

- موافقة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي.

- صورة طبق الأصل من تحديد الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ).

- مظروف تقديم دراسات عليا (من مقر الجامعة).

- يشترط الحصول على شهادة التحول الرقمي لمنح أي شهادة من برامج الدراسات العليا المختلفة.

أقسام كلية علوم جامعة جنوب الوادي

- قسم الرياضيات.

- قسم الجيولوجيا متحف.

- قسم الجيولوجيا.

- قسم الكيمياء متحف قسم الكيمياء.

- قسم الفيزياء متحف قسم الفيزياء.

- قسم علم الحيوان متحف.

- قسم علم الحيوان.

- قسم النبات.

- الميكرويولوجي.