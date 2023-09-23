حسين فهمي بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: عائلتي قاطعتني بسبب دخولي الفن

قال الفنان حسين فهمي إنَّ عائلته قاطعته خلال فترة بداية دخولي أكاديمية الفنون، وذلك خلال ماستر كلاس المقام له ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

أوضح حسين فهمي خلال كلمته إن عائلته رفضت فكرة احترافه الفن بسبب أن جميع اسرته كانت تعمل في الحقوق والسلك الدبلوماسي، مشيرا إلى أن والدي اكتشف أن علاقتي تطورت بكبار المخرجين في مصر والوطن العربي أمثال صلاح أبو سيف ويوسف شاهين.

حسين فهمي أصريت على استكمال عملي في الفن بعد اجتياز امتحان الاكاديمية

وكشف «فهمي» أنه أصر على استكمال عمله في الفن بعد أن استطاع اجتياز امتحان الأكاديمية أمام كمال الشيخ ونيازي مصطفى «بعدما سخرت من أفلامه التي قدمها مع إسماعيل ياسين أثناء امتحاني».

كان المهرجان قد انطلق مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتمّ تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.