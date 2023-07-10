إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي التخاطب والتكامل الحسي بمراكز شباب القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الاثنين، بقاعة الاجتماعات بالمديرية، فعاليات إجراءات المقابلات الشخصية لاختيار أخصائي مراكز التخاطب والتكامل الحسي وتنمية المهارات، والذي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال مكتب قادرون باختلاف بالإدارة العامة للجامعات التابعة للإدارة المركزية لتنمية الشباب، ضمن بروتوكول التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالإمارات.

مقابلات شخصية للمتقدمين للوظائف

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر السيد، استشاري مراكز التخاطب بمكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة، ومحمود شعبان، معاون وكيل الوزارة ومدير مكتب قادرون باختلاف بالقليوبية، وتم إجراء المقابلات مع 25 متقدما للعمل بمركز التخاطب والتكامل الحسي بمركز شباب كفر الجزار، وسيتم إجراء مرحلة أخرى للمقابلات لاستكمال باقي الفعاليات واختيار أفضل العناصر ممن يتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في مجالات العمل للتخاطب وتنمية المهارات وصعوبات التعلم.

4 مراكز للتخاطب والتكامل الحسي

جدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تضم 4 مراكز للتخاطب والتكامل الحسي، وهي مراكز شباب العمار بطوخ، ومساكن اسكو بشبرا، والأحراز بشبين القناطر ومركز شباب كفر الجزار ببنها، والذي سيتم تشغيله اعتبارا من الشهر القادم، ويتم العمل بالمراكز بشكل يومي، وتقدم جلسات مجانية دون أي مقابل لذوي الهمم.

وتأتي هذه الأنشطة والفعاليات ضمن بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والتي تتضمن إنشاء 68 مركزا للتخاطب بجميع أنحاء الجمهورية.