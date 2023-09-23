أعلنت نقابة المهن السينمائية موعد ومكان جنازة المخرج منير راضي، الذي توفى اليوم عن عمر ناهز 80 عامًا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

موعد ومكان جنازة المخرج منير راضي

وحسب ما أعلنت نقابة السينمائيين، يأتي موعد ومكان جنازة المخرج منير راضي، عقب صلاة ظهر اليوم السبت بمسجد السلام بمدينة النصر، وذلك بحضور أفراد أسرته وأصدقاءه وجمهوره.

نقابة السينمائيين تنعى المخرج الكبير

وحرصت نقابة السينمائيين برئاسة النقيب مسعد فودة، على نعي المخرج منير راضي، وتقديم واجب العزاء للعائلة، وخالص دعواتهم له بالرحمة والمغفرة وحسب ما جاء في البيان: «ينعى النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة الزميل المخرج منير راضي، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان».

وفاة المخرج منير راضي

وعلّق عدد من المتابعين على منشور نقابة السينمائيين، بالدعاء للمخرج منير راضي بالرحمة، وخالص عزاءهم لكل أفراد أسرته والمقربين منه، وتأكّيدهم أنه واحدًا من المخرجين المميزين في عالم الفن.