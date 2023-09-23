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عفاف راضي تنعى شقيقها المخرج منير راضي: «اللهم أكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ»

كتب:

هبة أمين
11:49 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
عفاف راضي

عفاف راضي

نعت الفنانة الكبيرة عفاف راضي، شقيقها المخرج منير راضي، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز الثمانين عامًا، وبعد مشوار فني بدأه في سبعينيات القرن الماضي، تاركًا وراءه عدد من الأعمال السينمائية البارزة.

وكتبت عفاف راضي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعون، توفي إلى رحمة الله أخي الغالي المخرج منير راضي، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نُزُله ووسع مُدخلهُ وأسكنه فسيح جنّاتك وألهِمنا جميعاً الصبر».

موعد ومكان صلاة جنازة المخرج منير راضي

وتقام صلاة جنازة المخرج منير راضي، عقب صلاة ظهر اليوم من مسجد السلام بمدينة نصر، وسط حضور عائلته وأصدقاءه والمقربين منه.

دعوات بالرحمة 

وحرص متابعو الفنانة عفاف راضي، على توجيه كلمات العزاء ورثاء شقيقها عبر المنشور الذي أعلنت من خلاله وفاته، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، ودعواتهم لها بالصبر على فراقه.

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موعد ومكان جنازة المخرج منير راضي

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