كيف يحقق القطار الكهربائي السريع نقلة نوعية في صعيد مصر؟

حرصت وزارة النقل، على أن يكون مسار الخط الثاني بالقطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل»، بالقرب أو داخل حرم الطريق الغربي قدر الإمكان؛ لتقليل مساحة أعمال نزع الملكيات للمباني والأراضي وخاصة من الأراضي الزراعية القائمة، وهنا يتم تكثيف الأعمال على مدار الساعة خاصة مع أهمية المشروع الذي سيمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة في مصر.

ممر التنمية اللوجيستي

الخط الثاني من القطار بمثابة جزء من ممر التنمية اللوجيستي «الإسكندرية - القاهرة - أسوان - توشكى»، والذي يتمثل أحد أهدافه في خلق ممر تنموي غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي وربط مناطق الإنتاج الزراعي في توشكى وغرب أسوان وغرب المنيا بمناطق الاستهلاك في القاهرة ومناطق التصدير في الإسكندرية بالإضافة إلى ربط المناطق السياحية اعتبارا من أبوسمبل وأسوان والأقصر وأبيدوس وصعيد مصر بمنطقة الأهرام والجيزة في القاهرة، وفق تقرير رسمي للوزارة.

أيضًا يُسهم الخط الثاني في الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر «أبو طرطور – قنا – أسوان» بموانئ التصدير والحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل، لذا فإن شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري إنشائها مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال حوالى 2000 كم منها حوالى 1400 كم لخدمة الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حاليًا بطول 10 آلاف كم ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل» 1100 كم.

السرعة التصميمية للشبكة

يشتمل المشروع على 36 محطة وعدد واحد مركزًا للتحكم والسيطرة وورشة واحدة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة بالاضافة إلى 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق «أسوان – أبو سمبل – سفاجا»، وتبلغ السرعة التصميمية للشبكة 250 كم / ساعة، والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كم/ ساعة، والقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة.

عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطارًا، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطارًا بسرعة 160 كم /ساعة، و20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالي يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد، وهنا الهدف من تنويع الوحدات المتحركة «سريعة وإقليمية» هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة