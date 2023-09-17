مستجدات تنفيذ الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع بمحافظات الصعيد

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ الخط الثالث لشبكة القطار الكهربائي السريع «قنا - الغردقة - سفاجا» بطول 225 كيلومترًا، والذي يعتبر جزءًا من الممر اللوجيستي التنموي «سفاجا - قنا - أبوطرطور»، ويخدم حركة السياحية، إذ سيربط بين المناطق السياحية بأنواعها المختلفة من سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية في الأقصر.

مزايا الخط الثالث من القطار الكهربائي السريع

يخدم عملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادي الجديد من وإلى ميناء سفاجا وكذلك صادرات الفوسافات بالوادي الجديد والألومنيوم في نجع حمادي وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العويات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي.

وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، تقدم الأعمال في محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني «أكتوبر - أسوان - أبو سمبل» والخط الثالث «قنا - الغردقة - سفاجا»، حيث ستوفر المحطة العديد من فرص العمل لأهالي المنطقة وقنا سواء أثناء مراحل التنفيذ في مختلف تخصصات البناء والتشييد بالاشتراك مع الشركة المنفذة أو أثناء تشغيل المحطة.

الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع يسهم في ربط محافظات الصعيد بمحافظة البحر الأحمر من خلال محطة قنا التبادلية بين الخطين الثاني والثالث من الشبكة، بالإضافة إلى الربط مع شبكة السكك الحديدية القائمة أيضا في منطقة قنا كما سيخدم حركة السياحية حيث سيربط بين المناطق السياحية بأنواعها «سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة وسهل حشيش والسياحة الثقافية والتاريخية في الأقصر».

المحطات التبادلية

أيضاً تستخدم المحطات التبادلية مع الخط الثاني بما يمكن السائح من الوصول إلى كل من أهرامات الجيزة وأبيدوس بسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل، كما تعظم السياحة الدينية بجنوب مصر وبدير المحرق بأسيوط بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.

يسهم أيضاً الخط في الخدمات اللوجستية وعملية نقل البضائع مثل نقل منتجات جنوب الصعيد والوادي الجديد من وإلى ميناء سفاجا مثل صادرات الفوسفات بالوادي الجديد و والألومنيوم في نجع حمادي وكذلك الحاصلات الزراعية من شرق العوينات وتوشكى إلى ميناء سفاجا عبر أسوان وقنا، إذ سيربط الخط ميناء سفاجا ومطار الغردقة بشبكة القطار الكهربائي السريع كما سيساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمشروع القومي بمنطقة المثلث الذهبي وتشجيع أهالي المحافظات الأخرى للانتقال إلى محافظة البحر الأحمر للعمل والسكن والسياحة وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المحافظة.