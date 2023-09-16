«النقل» تعلن موقف تنفيذ الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع بصعيد مصر

كشفت وزارة النقل، مستجدات تنفيذ الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أسوان - أبوسمبل» والذي يبلغ طوله 1100 كم، وذلك في المسافة من أكتوبر حتى الأقصر بطول 673 كم، موضحة تقدم معدلات تنفيذ قطاعات المشروع المختلفة بداية من نقطة الربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع «العين السخنة - مطروح» عند حدائق أكتوبر، والتي ستكون محطة تبادلية بين الخطين، حيث سيكون مرور قطارات الخط الأول في هذه المحطة سطحي والخط الثاني علوى.

معدلات تنفيذ قطاعات المسار

وأكدت الوزارة في تقرير لها، تقدم معدلات تنفيذ قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق المختلفة مثل «الدائري الأوسطي والإقليمي والصعيد الغربي وبني مزار - البويطي وديروط / الفرافرة» وغيرها من الطرق في هذه المسافة، وأعمال تنفيذ جسر السكة والأعمال الصناعية في هذه المسافة.

محطات الخط الثانى

ويُجرى حاليًا العمل في 25 محطة في هذه المسافة من إجمالي 36 محطة تشكل عدد محطات الخط الثاني من شبكة القطار السريع وذلك بواقع 6 محطة للقطارات السريعة وهى «الفيوم / بني سويف – والمنيا – أسيوط – سوهاج - قنا- الأقصر»، وعدد 19 محطة للقطارات الإقليمية هي «العياط – الفشن – العدوه - بنى مزار – سمالوط» وهنا أكدت التوجيهات على دراسة الحركة المرورية وطرق الاقتراب إليها، أيضاً محطات «أبوقرقاص – ملوي – ديروط – القوصية – منفلوط – ابوتيج – الغنايم – طهطا – جهينة – ابيدوس - فرشوط – نجع حمادي – دشنا- قوص».