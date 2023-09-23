إزالة تعديات البناء المخالف في 3 مراكز بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية في مركزي الزقازيق وكفر صقر بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملات لإزالة التعديات بالبناء المخالف في القرى والمراكز.

إزالة تعديات بناء مخالف بقرية شيبة

وتصدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشيبة النكارية، لأعمال مخالفة متمثلة في شدة خشبية لصب سقف بعزبة عزيز التابعة للوحدة المحلية بشيبة النكارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات في كفر صقر

وفي سياق متصل، تمكنت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر من رصد وإزالة في المهد لبناء مخالف للترخيص بقرية تليجة التابعة للوحدة المحلية بالهجارسة، عبارة عن بناء أعمدة على مساحة أزيد من المسموح بها في شروط التراخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة تعديات في مركز أبو حماد

وفي الوحدة المحلية بطويحر بمركز أبو حماد، أزالت حملة سور بالدبش على بطول 10 أمتار وارتفاع متر بمدخل قرية كفر حافظ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.