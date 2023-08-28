إزالة 68 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية، بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إزالة تعديات في مركزي بني مزار ومطاي

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية ببني مزار ومطاي من إزالة 25 حالة تعد، منها 23 حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية ببني مزار، حيث شملت الحملات الأحياء الرئيسية بالمدينة وقرية صندل، وحالتا تعد على الأرض الزراعية بالبناء دون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرى أبو عزيز نزلة ثابت بمركز مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

التصدي للبناء المخالف في سمالوط

وفي مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعد بالبناء المخالف منها 11 حالة تعد على الأرض الزراعية بناء مخالف دون ترخيص بقرى طحا شوشة استطال بمركز سمالوط، إلى جانب إزالة 13 حالة تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى طوخ الخيل تلهو بني أحمد الغربية، وحي غرب مدينة المنيا.

كما أزالت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة وأبو قرقاص وملوي، 19 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية منها 14 حالة تعد بقريتي طنبدي ميانة بمغاغة، إلى جانب إزالة حالتي تعود في المهد على أرض أملاك دولة بقريتي عرب بني خالد البراجيل بملوي، و3 حالات بناء دون ترخيص بقرى أتليدم أسمنت بني حسن بمركز أبو قرقاص، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.