إزالة 116 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

استرداد أملاك دولة بالظهير الصحراوي

من جهتها، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي من استرداد فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربى بابشادات، بالإضافة إلى 11 حالة بقرى ابشادات ودير البرشا ودروة ومنشأة المغالقة وأبوقلتة وبني خالد والشيخ أبو علي وقصر هور، وحالة أخرى بحي غرب المدينة.

إزالة تعديات بمركزي سمالوط وبني مزار

كما أزالت الوحدات المحلية، بمركزي سمالوط وبني مزار، 51 حالة تعد منها 21 حالات تعد في المهد على الأرض الزراعية شملت أحياء شمال وجنوب المدينة وقري التوفيقية والخمايشة وقلوصنا واسطال وطحا بمركز سمالوط، و30 حالة بمركز بني مزار شملت قري شلقام وصندفا وأبوجرج وأحياء المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

وفى مركزي العدوة ومطاي، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ أسفرت الحملات عن إزالة 11 حالة تعد بالمهد على أرض زراعية بنطاق مركز العدوة، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمجلس قروي أبوعزيز بمركز مطاي.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 30 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقري صفط الخمار ونزلة حسين، إلى جانب إزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بقرية بني موسى بمركز أبو قرقاص وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.