«بانوراما برشا» تشارك بعرض حكي ومسرحية في ملتقى الدوير للفنون والإبداع

تشارك مبادرة «بانوراما برشا»، اليوم، بعرض حكي ومسرحية في فعاليات ملتقى الدوير الأول للفنون والإبداعات، في إطار تلاقي الأهداف المشتركة تجاه رسالة الثقافة والفنون وتأثيرها على بناء الشخصية والتنمية.

الحركة الفنية والثقافية

وذكرت الدكتورة نوران فايد، مدير عام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين التي تنظم الملتقى، في بيان صحفي، أن الجمعية كانت حريصة على دعوة بانوراما برشا بمحافظة المنيا لمشاركتنا فعاليات الملتقى خصوصًا والخطوات المتميزة التي قطعتها تجاه الحركة الفنية والثقافية بالقري.

العنف ضد الأطفال

وتقول يوستينا سمير مؤسسة فريق بانوراما البرشا، أننا شاركنا بعرض حكي بعنوان «حدوتة بنتوتة» لمناقشة قضايا العنف ضد الأطفال، وأيضا شاركنا بعرض مسرحي بعنوان «مغلق» لمناقشة قضايا التمييز سواء بسبب اللون أو الدين وأن جميع عروضنا تتضمن قصصا واقعية ويتم ابتكارها فنيا، من خلال المشاكل التى نتعرض لها في الواقع أو نلمسها في الشارع، ونركز في ذلك على قضايا المرأة والطفل.

فريق مسرح شارع

يُذكر أن فرقة بانوراما البرشا هو أول فريق لمسرح شارع بمحافظة المنيا، يقدم عروضا خاصة بالطفل والمرأة، واسستها الفنانة يوستينا سمير في عام 2013م، وهو ما كان بمثابة تحد للفتيات في الصعيد، واستطاعت تحقيق نجاحات متميزة، خصوصا ومساهمتها في وصول فن فتيات مصريات إلى دول خارجية ومنها ألمانيا والتشيك وتونس والأدرن.