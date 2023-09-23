أفلام موسم صيف 2023 تحقق 3.4 مليون جنيه في 24 ساعة

تواصل أفلام موسم صيف 2023 السينمائي رحلتها في شباك التذاكر، إذ حققت الأفلام البالغ عددها 10 أفلام إيرادات وصلت لـ3 ملايين 442 ألف جنيه عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم «فوي! فوي! فوي!» للمخرج عمر هلال في المركز الأول بقائمة الإيرادات بـ 1.8 مليون جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «العميل صفر» بطولة أكرم حسني محققا 661 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثالث «وش في وش» الذي حقق 606 آلاف جنيه.

«دولارات دولارات» يحقق 62 ألف جنيه.. و«البعبع» يتذيل الإيرادات بـ5 آلاف جنيه

وفي المركز الرابع جاء فيلم «أولاد حريم كريم» محققًا 142 ألف جنيه، يليه فيلم «بيت الروبي» بـ87.6 ألف جنيه، أما فيلم «دولارات دولارات» جاء في المركز السادس بـ 62.4 ألف جنيه.

ويواصل فيلم «مستر إكس» رحلته في السنيمات بـ16 ألف جنيه، أما فيلم «مرعي البريمو» حقق 10.8 ألف جنيه، يليه فيلم «ع الزيرو» 10.6 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «البعبع» قائمة إيرادات بـ5 آلاف جنيه.