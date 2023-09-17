147 ألف جنيه إيرادات فيلم أولاد حريم كريم في دور العرض خلال 24 ساعة

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ147 ألفًا و392 جنيهًا، واحتفظ بالمركز الرابع في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا.

وجاء في المراكز الثلاثة الأولى أفلام فوي فوي بطولة محمد فراج ونيللي كريم، والعميل صفر بطولة أكرم حسني، ووش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، على مدار أكثر من أسبوعين عرض بالسينما بنحو 6 ملايين و300 ألف جنيه، وكان الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2005 تحت اسم حريم كريم وشارك في بطولته ياسمن عبدالعزيز التي غابت عن الجزء الثاني، وطلعت زكريا الذي توفى عام 2019.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، في إطار لايت كوميدي، بعدما يتجدد اللقاء بين كريم وصديقاته بعد مرور عدة سنوات ويصبح الأبناء في سن الشباب.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.