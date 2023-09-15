6 ملايين جنيه إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» بدور العرض خلال 16 يوما

جاءت إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، على مدار 16 يوم عرض بالسينما، بنحو 6 ملايين جنيه، وجاء ترتيبه في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث يسبقه في الترتيب أفلام فوي فوي بطولة محمد فراج ونيللي كريم، والعميل صفر بطولة أكرم حسني، ووش في وش بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ 213 ألفا و270 جنيها، ويعد الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عرض عام 2005، فيما غاب عن الجزء الثاني ياسمين عبدالعزيز، هناء الشوربجي، إدوارد، طلعت زكريا لوفاته.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

يعد فيلم أولاد حريم كريم، استكمالًا للجزء الأول بعد مرور نحو 18 عامًا، وظهور جيل جديد، ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته ولكن هذه المرة يكون الأبناء هم محور الحدث.