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1.8 مليون جنيه إيرادات فيلم «فوي فوي فوي» بالسينمات في يوم واحد

كتب:

هبة أمين
09:08 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

حقق فيلم «فوي فوي فوي»، إيرادات مليون و838 ألفا و832 جنيها، في شباك تذاكر السينما أمس، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا ومنها «العميل صفر»، «وش في وش»، «أولاد حريم كريم»، «دولارات دولارات»، «مرعي البريمو»، «ع الزيرو»، «بيت الروبي»، «مستر إكس» و«البعبع»، وفق بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم «فوي فوي فوي»، على مدار نحو 10 أيام عرض بالسينما إيرادات 9 ملايين جنيه، في التجربة الثالثة للفنان محمد فراج، في عالم البطولة المطلقة، بعد فيلمي «القشاش» و«قط وفار».

قصة فيلم «فوي فوي فوي»

تدور قصة فيلم «فوي فوي فوي»، حول مجموعة من الشباب الساعين للهجرة، باستغلال إعلان عن إقامة مباراة للمكفوفين في دوري أوروبا، ويزعمون فقدهم للبصر للمشاركة ومن ثم تسهيل عملية المغادرة من البلد بدون تكلفة، وهي مأخوذة عن قصة واقعية.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، مأخوذ عن سلسلة تحقيقات للصحفي محمود شوقي، سيناريو وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.

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بقلم هبة أمين