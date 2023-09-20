6.6 مليون جنيه إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم» في دور العرض خلال 3 أسابيع

حقق فيلم أولاد حريم كريم، نحو 6 ملايين و675 ألفا و559 جنيها إيرادات، وذلك على مدار 3 أسابيع عرض بالسينما، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث يعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عرض عام 2005، فيما غابت عن المشاركة في الجزء الجديد الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وطلعت زكريا بسبب وفاته عام 2019.

وحقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الثلاثاء تقدر بـ93 ألفا و126 جنيها، وجاء في المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث يسبقه في الترتيب أفلام «فوي فوي فوي، العميل صفر، وش في وش».

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، عمرو عبدالجليل، خالد سرحان، بشرى، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

يعود كريم ويلتقي بصديقاته مجددًا، وذلك بعد مرور عدة سنوات، ويكبر الأبناء وتدور علاقة حب بين الجيل الجديد، وتتصاعد الأحداث في إطار لايت كوميدي.