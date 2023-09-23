حسين فهمي: جمهوري هو الحارس الخاص لي

قال الفنان حسين فهمي إن جمهوره هم الحراسات الخاصة به لأنَّهم يحبونه وسيدافعون عنه مهما حدث له، وذلك خلال ندوة تكريمه والماستر كلاس المقامة ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى.

أوضح حسين فهمي أنَّ علاقة الفنان بالجمهور هامة للغاية ضاربا مثالًا بحديث له مع محرر مجلة «فارايتي»، قائلًا: «مرة كنت مع صديقي محرر من مجلة فارايتي وسألني لماذا لا يمشي معك حراسات خاصة أثناء مقابلة الجمهور، فقلت له الجمهور هو حراستي الخاصة، الناس تحبني وتخاف علي، وتحميني».

تفاصيل ماستر كلاس حسين فهمي في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

شهد الماستر كلاس مداخلات عدة من بينها مداخلة للمخرج محمد عبدالعزيز الذي كان شارك فهمي في الدراسة بأكاديمية الفنون، وأيضا الفنان محمود حميدة والمخرج خالد بهجت.

كان المهرجان قد انطلق مساء أول أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.