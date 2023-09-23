تضم 350 طالبا.. أول مدرسة للثانوية التطبيقية التكنولوجية بالقليوبية

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ونائب دائرة طوخ وقها، موافقة وزيري الاتصالات والتربية والتعليم رسمياً على إنشاء أول مدرسة من نوعها على أرض القليوبية للثانوية التطبيقية التكنولوجية، بهدف تخريج جيل جديد قادر على مواكبة الثورة التكنولوجية والتأهل لسوق العمل.

اختيار مدرسة ناصر الثانوية التجارية

أضاف «بدوي»، أن اللجان المشكلة من وزارات التربية والتعليم والاتصالات والمحافظة والأجهزة المعنية، استقرت على اختيار مدرسة ناصر الثانوية التجارية، بمدينة طوخ لتكون مقراً للمدرسة التكنولوجية التطبيقية الجديدة.

فتح باب القبول في المدرسة

ومن المنتظر أن تقبل المدرسة الجديدة ما بين 300 إلى 350 طالباً من كافة أنحاء المحافظة.

وأوضح «بدوي» أنه جرى اختيار المدرسة في مركز طوخ على وجه التحديد باعتبارها منطقة وسط بين شمال وجنوب القليوبية، وسيتم فتح باب القبول في المدرسة التكنولوجية لكل أبناء الإقليم وفق الضوابط والقواعد المعمول بها للقبول في مثل هذه النوعية من المدارس التكنولوجية الفريدة، التي تعد أحد أهم النماذج المضيئة في التعليم النوعي الذي يؤهل لسوق العمل ويراعي متطلبات السوق فضلا عن الثورة التكنولوجية التي يعيشها العالم حاليا.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح أحد المحاور الهامة في مصر، خلال تلك المرحلة، وهو أمر يتطلب التوسع في إنشاء مثل هذه النوعية من المدارس بالأقاليم، مضيفا أن هناك تخصصات مهمة للغاية في هذا القطاع ستتضمنها المدرسة التكنولوجية الجديدة.

ووجه «بدوي»، في بيان له، الشكر إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور رضا حجازي وزير التريبة والتعليم، على استجابتهما لمطلبه بإنشاء المدرسة التكنولوجية الجديدة بالقليوبية.