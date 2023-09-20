الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني: نطور مهارات الطلاب بالدراسة العملية

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إنه بعد المرحلة الإعدادية بدأ الكثير من الطلاب يختارون السبل الجديدة من أجل مستقبل أفضل بالنسبة لهم، خاصة أن المدارس التطبيقية تتيح لهم دراسة التخصصات المفضلة لديهم.

70% دراسة عملية

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية أن كل من لديه مهارة خاصة يقوم بتطويرها من خلال المدرسة من أجل أن يبدع ويعطي إنتاجا أكبر، مشيرًا الى أن تلك المدارس تتسم بوجود 70% دراسة عملية، وهو ما يعطى الدارسين متعة في الدراسة.

وتابع أن تلك المدارس تتيح للطلاب إنتاج أفضل ما لديهم بعيدًا عن المواد النظرية والتي قد تكون ليس لها نفس القبول خاصة في ظل إقامة الدولة مجموعة من الجامعات التكنولوجية التي تتيح لخريجي هذه المدارس الالتحاق بصورة مباشرة بتلك الجامعات لاستكمال دراستهم.

8500 طالب تقدموا للالتحاق بهذه المدارس.. تم قبول 1050

واستكمل حديثه قائلًا: «بالإضافة الى تغيير النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، كما أن الجهة التعليمية في هذه المدارس جهة مميزة وبها مدرسين مميزين، والبنية التحتية في تلك المدارس مميزة جدًا تساعد الطالب والطالبة والمدرس على إنتاج أفضل ما لديهم، وكل تلك مميزات أدت الى تقدم أكثر من 8500 طالب للالتحاق بهذه المدارس واللى تم قبولهم 1050».