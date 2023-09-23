انطلاق تدريبات «كابيتانو مصر» على ملاعب المدينة الشبابية في الإسكندرية

نجحت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع الشركة المتحدة في تدشين المرحلة الأولى من مراكز تدريب مشروع كابيتانو مصر، لاكتشاف المواهب الكروية بمحافظات الإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية والقاهرة، وقامت اللجنة العلمية للمشروع القومي لاكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش، والمدير الفني للمشروع الدكتور محمود سعد والمختصين بوزارة الشباب والرياضة، خلال الأسابيع الماضية في اختيار الأماكن المناسبة لبدء عملية التدريب الخاصة بالمشروع بالمحافظات.

أحمد الكأس يقوم بالتدريب

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بدأت تدريبات كابيتانو مصر بملاعب معسكرات المدينة الشبابية بأبي قير بعدد 32 مشاركا اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، وتولى الإشراف على التدريبات كابتن المنتخب المصري ونادى الأوليمبي والزمالك السابق أحمد الكأس، للفئة العمرية مواليد 2008 و2009، بما يضمن تنمية وتطوير مهاراتهم الكروية وتحقيق أهداف المشروع.

كبيتانو مصر يمد المنتخبات بالموهوبين

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن مشروع «كابيتانو مصر» واحد من المشروعات الكبيرة الذي يقدم من خلال وزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة، لانتقاء عدد من الناشئين لتطوير قدراتهم ثقافياً ورياضيا، لكي يتم نقلهم للداخل والخارج لتطوير منتخبات مصر القادمة، ومدها بمواهب واعدة تضيف إلى المنتخبات وتساهم في فوزها بالبطولات.