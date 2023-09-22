محمد عبد المنعم يعلن الحاصلين على الشارة الذهبية في برنامج «كابيتانو مصر»

أعلن محمد عبد المنعم نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، اللاعب الحاصل على الشارة الذهبية في أحدث حلقات الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر.

وتم اختيار اللاعب ياسين خالد من فريق حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري، والفائز في ثاني مباريات الموسم الجديد من البرنامج.

الحاصل على الشارة الذهبية

أما عن الحاصل على الشارة الذهبية من فريق محمود بكر الذي تلقى الهزيمة، فقد اختار محمد عبد المنعم اللاعب إبراهيم محمد.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج كابيتانو مصر أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل محافظات جمهورية مصر العربية.

كابيتانو مصر كل خميس وجمعة

يذكر أن حلقات برنامج كابيتانو مصر تذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة قناة ON.