فوز فريق حسن الشاذلي في ثاني مباريات الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»

انتهت المباراة بين فريقي حسن الشاذلي، بقيادة عبد الستار صبري، ومحمود بكر، بقيادة أحمد الكاس، في ثاني مباريات الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» بفوز فريق حسن الشاذلي.

وحقق فريق حسن الشاذلي، الفوز بركلات الترجيح، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أقامت ثاني لقاءات الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب الكروية الشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب

ويعد برنامج «كابيتانو مصر» أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما يتم عرض حلقات برنامج «كابيتانو مصر»، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة ON.