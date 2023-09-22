محمد عبد المنعم لمواهب «كابيتانو مصر»: «خلي هدفك إنك تشرف بلدك»

ظهر محمد عبد المنعم نجم نادي الأهلي في الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج كابيتانو مصر.

محمد عبد المنعم يوجه رسالة لمواهب كابيتانو مصر

ووجه محمد عبد المنعم رسائل لمواهب كابيتانو مصر خلال ظهوره في البرنامج: «خلي فيه هدف قدامك، وإنك توصله تشرف مصر».

وتعرض الآن الحلقة الجديدة من برنامج كابيتانو مصر الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج كابيتانو مصر العام الماضي، حيث يعد البرنامج أكبر برنامج في الشرق الأوسط لاكتشاف المواهب من كل أنحاء جمهورية مصر العربية.

الموسم الجديد من كابيتانو مصر

الموسم الجديد من برنامج كابيتانو مصر بدأ الأسبوع الماضي، وسط متابعة واهتمام كبير بالبرنامج الأهم لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم في مصر.

وتعرض حلقات برنامج كابيتانو مصر، الخميس والجمعة من كل أسبوع عبر شاشة قناة ON.