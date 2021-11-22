«الوزير» يوجه بالانتهاء من رصف طريقي «سعد الدين الشاذلي» و«الإسكندرية الزراعي»

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم، أعمال تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وبدأت الجولة بمتابعة تنفيذ المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى طريق الإسكندرية الزراعي، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً، الذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، وتم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد نهو الإزالات المتعارضة، وذلك لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام.

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ كوبري المرج

كما تفقد وزير النقل يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5%، الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج، وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97%، ويتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق.

ووجّه الوزير، بسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى الإسكندرية الزراعي، كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ويتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة، وأن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي، والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24 ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين، والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ITS، وكذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري.

وأكد الوزير على هامش الجولة، أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة يصبح الطريق 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب يكون 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها تسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مشيرا إلى أنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي يتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير، الذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري

جدير بالذكر أنه يجري العمل في عدد من القطاعات الأخرى بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مثل تطوير المسافة من نزلة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الدائري مع طريق الواحات بطول 7 كم، ويتم توسعة الطريق في هذه المسافة ليصبح 8 حارات في كل اتجاه «5 طريق رئيسي و3 حارة طريق داعم في كل اتجاه»، وذلك لاستيعاب الكثافات المرورية، ولخدمة التنمية السياحيه الموجوده بمنطقه الهرم والمتحف المصري الكبير وكذلك إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي، وتم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور، وجار البدء في الأعمال التنفيذية بالمشروع، بالإضافة إلى إنشاء 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ربط الطريق الدائري بمحور الزمر، وتطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم، ويتم تنفيذ 2 مطلع و2 منزل؛ تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين. وكذلك أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل، وتم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً إلى البساتين، بالإضافة إلى الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري، وتم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً إلى القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4.

ويتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبري المنيب الحالي، وبلغت نسبة تنفيذه 99%، كما بلغت نسبة تنفيذ تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، 100%، وشملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد، وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان، والانتهاء من قطاع الأوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة التنفيذ 100%، وجار توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية.