منى الشاذلي تشارك أصالة وأحمد سعد غناء «نتجنن نضحك نتشاقى» «فيديو»

طلبت الإعلامية منى الشاذلي من المطربة أصالة والفنان أحمد سعد مشاركتهما أغنيتهما «نتجنن نضحك نتشاقى»، وذلك خلال استضافتهما في برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، اليوم السبت، قائلة لأصالة: «تاني يا صولا.. بس نغني براحة».

أهلا وسهلا للسنة الجديدة فيها جنون وضحك وشقاوة

وقالت منى الشاذلي في مقدمة برنامجها: «كل الناس بتقول السنة الجديدة أهلا وسهلا، بس كل واحد بيقولها بطريقته، يعني واحد بيقول أهلا وسهلا وابتسامته من الودن دي للودن دي، واحد مبسوط، واحد السنة اللي فاتت كانت ماشية معاه صح، فيه حد تاني بيقول أهلا وسهلا وهو مستحلف للسنة الجديدة من كتر اللي فاتت عملت فيه وسوت، وفيه واحد بيقول أهلا وسهلا وهو متوجس ومستريب ومش مطمن».

وأضافت: «لكل هؤلاء أهلا وسهلا بتاعتنا هتكون مختلفة، لا فيها حزن ولا خوف ولا بكاء على السنة اللي فاتت، إنما هي بداية لها علاقة بالجنون والضحك والشقاوة، لأنه ثبت علميا وواقعيا إن شيل الهم مش بيأذي غير صاحبه، بمعنى إن إمبارح راح واللي حصل حصل واللي جاي بإيد ربنا ومش بنملك إلا اللحظة والحاضر».

منى الشاذلي: نقدم لكم الكومبو أصالة وأحمد سعد

وتابعت: «قررنا نبتدي ناخد حقنا ناشف من السنة في بدايتها، ناخد ضحك وفرفشة وهزار، ونزيح الهم شويتين مع اتنين من أجمل الأصوات الموجودة، والحقيقة أغنيتهم الجديدة اللي جمعتهم فيها نفس الشعار، نتجنن نضحك نتشاقى، كل واحد بيتدي فيهم صفحة جديدة أو مرحلة جديدة في حياته، وعندهم قرار بأن التفاؤل والحكايات الحلوة هي اللي يحيط بيهم الفترة الجاية».

وواصلت: «يسعدني ويشرفني ويبهجني إننا نقدم الكومبو ده أو الدويتو ده أو التوليفة دة، حاجة مزيج من الجنان والشقاوة والضحك والانبساط والسلطنة النجم أحمد سعد والنجمة سوبر الستار الكبيرة أصالة».