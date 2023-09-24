هل تختلف أسعار الشرائح حسب نوع العداد؟.. «الكهرباء» توضح

نشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر إجابات على عدد من التساؤلات والمشكلات التي تواجه أصحاب عدادات الكهرباء، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية، هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد؟، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

هل تختلف أسعار شرائح الكهرباء حسب نوع العداد؟

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن اختلاف نوع أو اسم العداد لم يؤثر على حساب أسعار الشرائح للكهرباء سواء كانت من بين العدادات العادية أو الكودية، لأن جميعها عدادات مسبقة الشحن، ولا يوجد أي اختلاف بينهم في الشكل الخارجي، أو طرق شحنهم.

اختلاف وحيد بين العداد الكودي والعادي

وأضافت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها، يكون طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في العداد العادي والكودي، إذ أنهما بنفس سعر الكيلووات للساعة، وأن يكون الاختلاف الوحيد، بأن العداد الكودي عداد «بدون اسم» ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يكون عليه أي حقوق قانونية لصاحبه لأنه عداد مؤقت.

العداد القانوني يكون بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد مع الشركة.

وفي السياق ذاته حذرت الشركة القابضة، من التعامل بشكل مباشر مع العدادات الكهربائية، لأن التعامل معها يسبب العديد من المشاكل للمواطنين، وفي بعض الأحيان تؤدي إلي وجود محضر سرقة كهرباء.