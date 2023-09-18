متى يتم خصم قسط عداد الكهرباء الكارت؟.. 4 حالات محددة

كشفت الشركة القابضة للكهرباء، عن المبالغ المالية والرسوم التي يتم خصمها من قيمة رصيد العداد مسبوق الدفع، عبر صفحتها على فيس بوك، وتكشف السطور التالية، متى خصم قسط عداد الكهرباء الكارت؟، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

متى يتم خصم قسط عداد الكهرباء الكارت؟

1- خصم فرق الشريحة ويكون حسب الاستهلاك الشهري للمشترك، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر، ويعود العداد للشريحة الأولى والرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و 2 هما أعلى دعم موجود لأول 100 كيلووات في شرائح الكهرباء.

ومن بعد 100 كيلو وات يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويكون الخصم بمبلغ 28 جنيها، كفرق للانتقال من شريحة لأخرى وحسب الأسعار الحالية.

- يتم خصم 145 جنيها من رصيد العداد حال تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات في الساعة.

- يتم خصم 185 جنيها من رصيد العداد، حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات في الساعة.

الخصم والمكان مغلق

2- الاستهلاك مغلق، يقوم عندها العداد نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، ويعرف المقروء بـ 0، وقيمته الخصم 9 جنيهات كل شهر، وذلك في حالة عدم الاستهلاك.

خصم الأقساط

3- يتم تركيب العديد من العدادت مسبوقة الشحن، للعملاء بنظام التقسيط علي فترة تصل لـ24 شهرًا، خاصة للحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بـ مسبق الشحن، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.

خصم الرسوم والدمغات

4- خصم الرسوم والدمغات، الذي يتم تطبيقها بشكل آلي من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع، للسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة بشكل قانوني مع نهاية الشهر.