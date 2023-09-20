خبير علاقات دولية: مصر قدمت جميع أشكال الدعم لليبيا بعد العاصفة دانيال

أكد الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، أنَّ ما حدث في ليبيا كارثة بكل المقاييس استلزمت التدخل السريع لرفع المعاناة عن الشعب الليبي الشقيق الذي مر بظروف قاسية وكارثية بعد العاصفة دانيال التي تسبب في خسائر فادحة وإزهاق الأرواح.

فارس: تحركات مصرية منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة بليبيا

وأضاف «فارس» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن تحركات الدولة المصرية جاءت منذ بداية حدوث العاصفة، وهي تحركات على جميع المحاور والاتجاهات للعمل بشكل كبير على تقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية.

إشراف الرئيس على المعدات التي تذهب إلى ليبيا

وتابع الخبير بالعلاقات الدولية، أنَّ جميع مؤسسات الدولة المصرية تحركت للعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل تراجع دور المجتمع الدولي بشكل واضح، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يشهد اصطفاف المعدات التي ستذهب إلى ليبيا بنفسه، ما يعد دلالة واضحة على الاهتمام الكبير والسعي بكل قوة لتوصيل الاحتياجات الرئيسية إلى الأشقاء.