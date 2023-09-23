القوات المسلحة عن السادات في ذكرى النصر: بطل الحرب والسلام «فيديو»

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي على موقع «يوتيوب»، منذ قليل، فيديو عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقت حرب أكتوبر المجيدة، وذلك ضمن احتفالات مصر باليوبيل الذهبي للحرب هذا العام، تحت شعار: «نصر أكتوبر 1973.. 50 عامًا من العزة».

ووصفت القوات المسلحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في الفيديو، بأنه «رجل الحرب والسلام».

وقالت القوات المسلحة، إن الرئيس السادات أكمل مسيرة إعداد الجيش بعد توليه منصب رئيس الجمهورية، وأنه كان مؤمنًا بخطة الخداع الاستراتيجي، لإيهام العدو بأنه لن يُحارب، حتى تيقن العدو بأنه لن يتخذ قرار الحرب.

ولفت إلى أن الرئيس السادات اتخذ قرار الحرب، لتنتهي أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي ظن أنه لن يقهر أبدًا.

وبعد انتهاء الحرب، كانت مبادرته للسلام، وتوقيع معاهدة السلام التي استردت مصر بها أرضها كاملة.