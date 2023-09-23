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«الحياة» تقدم بثا مباشرا لاحتفالات دار الأوبرا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

كتب:

حسن سمير
04:58 م | السبت 23 سبتمبر 2023
احتفالات دار الأوبرا بنصر أكتوبر

احتفالات دار الأوبرا بنصر أكتوبر

تقدم قناة «الحياة» بثا مباشرا لاحتفال دار الأوبرا المصرية بنصر أكتوبر الـ50، الذي يتضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية والأناشيد الوطنية.

عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا 3 أكتوبر 

والجدير بالذكر أن الموسيقار الكبير عمر خيرت يستعد لإحياء حفل موسيقي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 3 أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، التي أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها «صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثاني، عارفة، إعدام ميت، غوايش»، وغيرها من الأغاني.

 

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