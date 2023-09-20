قناة الوثائقية تعرض مشاهد حية لملحمة العبور واستعراض نصر أكتوبر 73

عرض الفيلم الوثائقي «من أرشيف الجبهة – أيام لا تنسى»، على قناة الوثائقية، الاستعراض العسكري للجيش المصري بعد انتصارات أكتوبر 1973.

وعرض الفيلم الوثائقي أيضا مشاهد من ملحمة عبور قناة السويس، وخط برليف، والبطولات التي قدمها الجيش المصري في حرب أكتوبر مكنته من الانتصار على العدو واسترداد سيناء.

ملحمة عبور قناة السويس

كما استعرض الفيلم الوثائقي، رسائل الرئيس الراحل محمد أنور السادات لأبطال الجيش المصري بعد تحقيق الانتصار في حرب أكتوبر، وتأكيده أنه يفخر بكل الجنود المشاركين في الحرب.

رسائل السادات في أكتوبر

وتحدث الرئيس الراحل محمد أنور السادات: «كتب التاريخ أن أول صاروخ بتاريخ البحرية العالمية كان مصريا وأطلقه المصريون وتغيرت الاستراتيجية البحرية، في ذلك الوقت من القطع الكبير إلى القطع الصغيرة».