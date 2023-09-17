«من رسائل الجبهة».. على شاشة الوثائقية في ذكرى نصر أكتوبر

أعلنت قناة الوثائقية إنتاج وعرض سلسلة باسم «من رسائل الجبهة»، التي توثق مخاطبات بخط اليد أرسلها ضباط وجنود كانوا على الجبهة إلى أسرهم في مختلف المحافظات المصرية.

مخاطبات تظهر لأول مرة على قناة الوثائقية

وتكشف هذه المخاطبات التي تظهر على شاشة الوثائقية لأول مرة، عن المشاعر الإنسانية والحالة النفسية للأبطال الذين شاركوا في الحرب، وحرصهم على استعادة الأرض وتحقيق النصر في ظل حنينهم الكبير إلى أسرهم وعائلاتهم.

حدث في 1973.. على شاشة الوثائقية

كما أعلنت قناة الوثائقية، إنتاجها وعرضها السلسلة الوثائقية «حدث في 1973»، التي توثق كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبار سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف قرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة.

كما توثق يوميات الحرب، على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.