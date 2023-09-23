هبوط أسعار الذهب في بدايات التعاملات المسائية.. اعرف عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب تراجعات جديدة في محلات الصاغة، مع بداية التعاملات المسائية اليوم السبت، بقيمة 5 جنيهات، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 2210 جنيهات، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في صناعة السبائك، نحو 2526 جنيهاً، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

«الوطن» ترصد خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 23-9-2023 في مصر خلال بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة، وفق آخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-9-2023 تراجع في محلات الصاغة، حيث سجل نحو 17680 جنيها للشراء، بينما سجلت أونصة الذهب 1925 دولاراً.

أسعار الذهب اليوم في مصر

هذا وقد سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2315 جنيه للشراء وتضاف إليه المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر رواجًا بمصر في محلات الصاغة إلى 2210 جنيهات للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

هذا وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 1473 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.